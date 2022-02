Diffidati Inter-Milan: i nerazzurri a rischio squalifica in vista del Napoli (Di sabato 5 febbraio 2022) Archiviata la sosta, è tutto pronto per un mese di fuoco per l’Inter di Simone Inzaghi. Alle 18:00 si parte dal derby contro il Milan, prima dell’altro big match Scudetto contro il Napoli. E in mezzo la sfida contro la Roma. Ma qual è la situazione Diffidati in casa nerazzurra? Lautaro Martinez, Vidal, Brozovic sono i nerazzurri a rischio squalifica. Un occhio in più quindi per Inzaghi che dovrà monitorare con attenzione la situazione dei tre giocatori, due dei quali titolarissimi della squadra. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Archiviata la sosta, è tutto pronto per un mese di fuoco per l’di Simone Inzaghi. Alle 18:00 si parte dal derby contro il, prima dell’altro big match Scudetto contro il. E in mezzo la sfida contro la Roma. Ma qual è la situazionein casa nerazzurra? Lautaro Martinez, Vidal, Brozovic sono i. Un occhio in più quindi per Inzaghi che dovrà monitorare con attenzione la situazione dei tre giocatori, due dei quali titolarissimi della squadra. SportFace.

