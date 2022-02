Covid, numeri ancora in calo. Senza vaccino mortalità 25 volte più alta. Novità per quarantene e scuola (Di sabato 5 febbraio 2022) 93mila nuovi casi nelle ultime 24 ore, meno ricoveri e terapie intensive, giù tasso di positività (11%) ma 375 morti. Si riduce a 5 giorni la quarantena per i contatti stretti Leggi su tg.la7 (Di sabato 5 febbraio 2022) 93mila nuovi casi nelle ultime 24 ore, meno ricoveri e terapie intensive, giù tasso di positività (11%) ma 375 morti. Si riduce a 5 giorni la quarantena per i contatti stretti

