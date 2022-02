Covid | news Calano ancora ricoveri ordinari e intensive I morti in 24 ore sono 375 LIVE

(Di sabato 5 febbraio 2022) Bollettino: 93.157 nuovi contagi, tasso positività all'11%. Diminuisce la pressione ospedaliera: ricoverati con sintomi a - 385, pazienti in rianimazione a -29. Processati 846.480 tamponi. Iss: mortalità dei non vaccinati 25 volte più alta di chi ha fatto booster. Dal report settimanale anche che le possibilità che un no vax finisca in terapia intensivapiù alta di 27 volte rispetto a chi ha fatto il booster. Passa da 10 a 5 giorni la quarantena per i non vaccinati entrati in contatto con un positivo

juventusfc : Covid-19 | Guarito Mattia Perin ? - HuffPostItalia : I virologi concordano: il Green pass illimitato scelta burocratica, non sanitaria - HuffPostItalia : Villani: “A marzo i vaccini contro il Covid per i bambini sotto ai 5 anni. Sarà l’ultima spallata al virus” - TuttoQuaNews : RT @messveneto: Covid, muore a 53 anni Gianni Batani, il proprietario del Gran Hotel di Rimini amato da Fellini: Era figlio di Tonino, stor… - ItaTvfan : @radiosilvana @saveriolakadima @senzasinistra @Ales013008 @repubblica @AndreaMarano11 @pvsassone @tripposauro… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

... primaria del reparto di ginecologia e ostetricia di Bressanone, un comprensorio in cui la percentuale delle mamme in gravidanza non vaccinate contro ilè di circa il 90 per cento. "Ricerche ...Bollettino: 93.157 nuovi contagi, tasso positività all'11%. Diminuisce la pressione ospedaliera: ricoverati con sintomi a - 385, pazienti in rianimazione a - 29. Processati 846.480 tamponi. Iss: ...Significa che i non vaccinati hanno un rischio circa 11 volte più grande di finire in terapia intensiva e circa 6 volte maggiore, dopo i 40 anni, di morire a causa del Covid.I dati del bollettino Covid in Sicilia del 5 febbraio 2022. The post Covid19 Sicilia, 7.405 i nuovi casi e 5.001 guariti, in aumento i morti oggi 78 in un solo giorno appeared first on BlogSicilia – ...