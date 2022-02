Covid, il dg dell'Arpab Antonio Tisci positivo in ufficio. Denunciato e sospeso (Di sabato 5 febbraio 2022) In ufficio come se nulla fosse, sprovvisto di green pass, il meno, e positivo al Covid . Per questo motivo Antonio Tisci, direttore generale dell'Arpab, l'Agenzia regionale per la protezione dell'... Leggi su quotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Income se nulla fosse, sprovvisto di green pass, il meno, eal. Per questo motivo, direttore generale, l'Agenzia regionale per la protezione'...

