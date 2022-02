Covid-19: quarantena più corta, anche per i non vaccinati (Di sabato 5 febbraio 2022) Passa da dieci a cinque giorni la quarantena per le persone non coperte da vaccinazione o che abbiano avuto la seconda dose da oltre 120 giorni che siano entrate in contatto stretto con una persona positiva. Lo prevede una circolare del ministero della Salute Leggi su vanityfair (Di sabato 5 febbraio 2022) Passa da dieci a cinque giorni laper le persone non coperte da vaccinazione o che abbiano avuto la seconda dose da oltre 120 giorni che siano entrate in contatto stretto con una persona positiva. Lo prevede una circolare del ministero della Salute

