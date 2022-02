Coltivazione di sostanze stupefacenti | arrestate due persone

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Continuano serrate le attività preventive e repressive da parte della Questura di Benevento contro lo smercio ed il consumo di droga nel territorio. Infatti, nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di dueritenute gravemente indiziate del delitto didiin concorso tra loro, nonché al sequestro di circa 4,5 KG di marijuana. In particolare, nel corso di mirati servizi per reprimere il fenomeno dilagante dello spaccio di droga, gli investigatori della Squadra Mobile hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un 32enne in questo capoluogo, trovandolo in possesso di sostanza verosimilmente stupefacente, ma nel corso dell’operazione lo stesso ha reagito con ...