Chi è il vincitore del Festival di Sanremo 2022?

Leggi su optimagazine

(Di sabato 5 febbraio 2022) Siamo giunti al termine della kermesse sanremese. Anche quest’anno tutti vogliono sapere chi sarà ildi. È da martedì che non si parla d’altro, tutti con i loro pronostici. Proprio per questo sui social abbiamo chiesto anche ai nostri lettori il loro parere sulla domanda più ascoltata in questi giorni: chi vorresti sia ildi? Questa sera il gran finale che svelerà il nome deldi, l’edizione che ha segnato una sorta di rinascita e di ripartenza dopo l’edizione senza pubblico del 2021. Anche per questo Amadeus e le canzoni sembrano aver conquistato la scena, come è giusto che sia, ma non sono mancati i momenti di spettacolo che ricorderemo a lungo. Il ritorno di Fiorello con la sua ...