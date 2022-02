C’è posta per te, perché salta la puntata la puntata del 5 febbraio (Di sabato 5 febbraio 2022) Per tantissimi telespettatori sabato sera vuol dire lasciarsi trasportare dalle emozioni di C’è posta per te, lo storico programma di Maria De Filippi che da un ventennio continua a collezionare dati da record. Eppure sabato 5 febbraio 2022 il pubblico deve rinunciare alle tante storie accuratamente scelte dalla padrona di casa. perché salta la quinta puntata dello show? perché salta la quinta puntata di C’è posta per te Come accaduto ad altri programmi, anche C’è posta per te questa settimana subisce una battuta di arresto. La quinta puntata dello show di Maria De Filippi, prevista per il 5 febbraio, salta per ... Leggi su dilei (Di sabato 5 febbraio 2022) Per tantissimi telespettatori sabato sera vuol dire lasciarsi trasportare dalle emozioni di C’èper te, lo storico programma di Maria De Filippi che da un ventennio continua a collezionare dati da record. Eppure sabato 52022 il pubblico deve rinunciare alle tante storie accuratamente scelte dalla padrona di casa.la quintadello show?la quintadi C’èper te Come accaduto ad altri programmi, anche C’èper te questa settimana subisce una battuta di arresto. La quintadello show di Maria De Filippi, prevista per il 5per ...

Advertising

trash_italiano : Ci provo ma il titolo 'tuo padre, mia madre, Lucia' mi fa pensare a Maria quando inizia a raccontare una storia di C'è Posta. #Sanremo2022 - solarjk7 : @unfuckwitvblez I siciliani a c’è posta per te >>> siamo molto animati, rendiamo tutto più bello - unfuckwitvblez : @solarjk7 i litigi siciliani sono la cosa più bella di c'è posta per te - finntastikoo : @gunshotaro verde vuol dire che la lettera c’è ed è al posto giusto. quelli che posta la gente sono i risultati dei tentativi - solarjk7 : Wikihow come togliere a mia mamma la convinzione che la porto a c’è posta per te per farle conoscere Lino guanciale -