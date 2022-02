Biagio D’Anelli smentisce Gabriele Parpiglia | “Con Pago va tutto bene”

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 5 febbraio 2022)all’attacco contro. L’ex gieffino è molto arrabbiato con il giornalista di Casa Chi per le sue dichiarazioni nell’ultima puntata del programma su Instagram e ha deciso di intervenire molto duramente contro le sue parole. Ecco cos’è successo. La smentita diDurante le “Chicche di Gossip” di Casa Chilancia una news importantissima per la coppia formata da Miriana Trevisan eall’interno del reality di Canale 5: “Il social media manager di Miriana e? il suo piu? caro amico ed e? la persona che la conosce meglio ed ha scelto di non seguiresu Instagram. Io ho indagato per comprenderne i motivi e mi sento di ...