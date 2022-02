Bacio tra Barù e Delia Duran al GF Vip: concorrenti sotto shock – VIDEO (Di sabato 5 febbraio 2022) Incredibile ma vero: Barù e Delia Duran si sono baciati al Grande Fratello Vip. Complice la serata nella Nave dell’amore, i due concorrenti si sono avvicinati per scherzo (così come ha riferito la moglie di Alex Belli parlando con Soleil Sorge). Bacio tra Barù e Delia Duran al Grande Fratello Vip Scherzo o meno, il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 5 febbraio 2022) Incredibile ma vero:si sono baciati al Grande Fratello Vip. Complice la serata nella Nave dell’amore, i duesi sono avvicinati per scherzo (così come ha riferito la moglie di Alex Belli parlando con Soleil Sorge).traal Grande Fratello Vip Scherzo o meno, il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

IlContiAndrea : #Mahmood e #Blanco tra scherzi e ironia: 'Stiamo progettando un figlio. Meglio fare un figlio che un disco assieme.… - blogtivvu : Bacio tra Barù e Delia Duran al GF Vip: concorrenti sotto shock – VIDEO - acquasumartex : ma quindi jessica non sa ancora del presunto bacio tra delia e barù? che poi gianproteina parlava di un bacio a 3 e… - story96010 : RT @libera_trice: Gli autori non parleranno mai del bacio tra Baru e Delia perché non è questo che vogliono… non a caso è stato censurato…… - JEDY4314 : @sssasalvolima A nessuno, il bacio a tre era tra Basciano Sophie e Jessica -