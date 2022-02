Advertising

juventusfc : ??? Vlahovic: «La Juventus è il club più grande d'Italia, sono felicissimo di essere qui. Vogliamo migliorarci e pun… - _Morik92_ : Se venissero confermate le cifre dell'accordo con il #Tottenham (45mln totali tra parte fissa e variabile per… - realvarriale : L'acquisto di #Vlahovic è un grande colpo di @juventusfc. Aumentano molto le possibilità di arrivare almeno al 4°… - sportli26181512 : Vlahovic, la grande attesa. Un debutto alla Tevez per cambiare la Juve: Vlahovic, la grande attesa. Un debutto alla… - Gazzetta_it : #Vlahovic, la grande attesa. Un debutto alla Tevez per cambiare la #Juventus #JuveVerona -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic grande

La Gazzetta dello Sport

...è arrivato a Torino con una voglia esplosiva, è dato in buone condizioni atletiche e la ... Cristiano Ronaldo, l'ultimocannoniere (il più) visto dalle parti dell'ex capitale ...A proposito: anche Francesco Moser, suorivale, è interista... "Ecco questo non l'ho mai ... Conpuò ritornare in cima? "Alla Juve mancano tante cose: un singolo non aiuta un gruppo se ...Ho sentito che c'era la possibilità che Vlahovic andasse in Inghilterra, ma le formazioni che lo volevano, non sono riuscite a convincerlo. Lui voleva restare in Italia perché da voi si sente a casa.Ma è chiaro che l’acquisto di Vlahovic non solo può tornare preziosissimo e financo ... quanto la Juventus sia disposta a rilanciare le proprie ambizioni. A pensare in grande. A costruire. A spendere.