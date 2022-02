Un Mieli tombale | Ricordate Fini con Monti? Chi è destinato a finire travolto oggi | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 febbraio 2022) "Faranno la fine di D'Antoni, Casini e". Paolo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ribalta ogni previsione. Secondo tanti analisti politici, con l'imminente arrivo di una legge elettorale proporzionale, figlia di fatto dello stravolgimento legato al Mattarella Bis, si può aprire una nuova stagione "centrista". Non a caso ha ripreso vigore la spinta di Forza Italia per un centrodestra più moderato, per ridimensionare l'egemonia di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. E Matteo Renzi e Giovanni Toti stanno per varare il loro nuovo gruppo parlamentare "L'Italia al centro", fusione di Italia Viva e Coraggio Italia. Ma secondo l'ex direttore del Corriere della Sera la pensa diversamente. Quando si tornerà al voto, è l'ultima profezia di, "gli elettori sceglieranno tra centrodestra e centrosinistra. ...