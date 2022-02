Ultime Notizie Roma del 04-02-2022 ore 15:10 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giulia Ferrini a questo venerdì 4 febbraio io per tutta l’emergenza capiteneria porta dell’istituto superiore di sanità di oggi il gatto sul calo di indice di incidenza anche quello si ricava le terapie Intensive in discesa segnalate regioni province autonome a rischio alto 3 moderate 15 basso scendono anche i nuovi casi non associati a catene di trasmissione siamo finalmente in una fase che appare essere diversa da quella dei mesi precedenti dobbiamo tenere i piedi per terra ma per la prima volta dopo molte settimane guardiamo con maggiore fiducia i numeri che stanno migliorando nella lotta al covid ha commentato il ministro della Salute Roberto Speranza grazie ai vaccini ai comportamenti corretti delle persone siamo finalmente in condizioni di registrare un abbassamento del numero di contagi a ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giulia Ferrini a questo venerdì 4 febbraio io per tutta l’emergenza capiteneria porta dell’istituto superiore di sanità di oggi il gatto sul calo di indice di incidenza anche quello si ricava le terapie Intensive in discesa segnalate regioni province autonome a rischio alto 3 moderate 15 basso scendono anche i nuovi casi non associati a catene di trasmissione siamo finalmente in una fase che appare essere diversa da quella dei mesi precedenti dobbiamo tenere i piedi per terra ma per la prima volta dopo molte settimane guardiamo con maggiore fiducia i numeri che stanno migliorando nella lotta al covid ha commentato il ministro della Salute Roberto Speranza grazie ai vaccini ai comportamenti corretti delle persone siamo finalmente in condizioni di registrare un abbassamento del numero di contagi a ...

Advertising

SalvatoreMerlo : Apprese ultime notizie, sorge dilemma sulla strategia di Salvini per il Quirinale. Ecco il dilemma: A fess è in mm… - Isidel_ : @soleilcolpevole Cercati le ultime notizie di Chi, il giornale di Signorini - corgiallorosso : La punizione di #Pellegrini contro la Juve, è il gol più bello di gennaio in Serie A - meteoredit : Non perderti le ultime previsioni #meteo, i modelli, le mappe e i video aggiornati ogni giorno su sito e app Meteor… - VesuvioLive : NUOVO DECRETO/ Stop alle restrizioni: il calendario delle nuove misure -