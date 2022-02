Traffico Roma del 04-02-2022 ore 13:30 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben ritrovate all’ascolto rallentamenti sono segnalati in tangenziale verso il San Giovanni tra viale di Tor di Quinto e Salaria per lavori Cambiamo argomento è arrivato il Largo Bernardino da Feltre nei pressi della sede del Miur il corteo partito in mattinata da Viale Ostiense difficile la situazione su Viale Trastevere ma il Traffico è congestionato anche su via Ippolito Nievo lungo via Aurelio Saffi ed in via Portuense rallentamenti e code sono segnalati anche su Viale delle Mura Portuensi è su via di Porta Portese Qualche rallentamento poi sul lungotevere Testaccio e sul ponte Sublicio altre cose sono invece segnalate su via di Monteverde su via dei Colli Portuensi a causa però di un incidente avvenuto all’altezza di via Vincenzo tizzani ricordiamo poi lavori su via di Grottarossa la strada che collega la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben ritrovate all’ascolto rallentamenti sono segnalati in tangenziale verso il San Giovanni tra viale di Tor di Quinto e Salaria per lavori Cambiamo argomento è arrivato il Largo Bernardino da Feltre nei pressi della sede del Miur il corteo partito in mattinata da Viale Ostiense difficile la situazione su Viale Trastevere ma ilè congestionato anche su via Ippolito Nievo lungo via Aurelio Saffi ed in via Portuense rallentamenti e code sono segnalati anche su Viale delle Mura Portuensi è su via di Porta Portese Qualche rallentamento poi sul lungotevere Testaccio e sul ponte Sublicio altre cose sono invece segnalate su via di Monteverde su via dei Colli Portuensi a causa però di un incidente avvenuto all’altezza di via Vincenzo tizzani ricordiamo poi lavori su via di Grottarossa la strada che collega la ...

