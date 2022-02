“Stasera non ci sarà”. Sanremo 2022, c’è la conferma: assenza pesante nella quarta serata (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sanremo 2022 torna venerdì 4 febbraio con la quarta serata del festival dedicata a duetti e cover degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90. Achille Lauro con Loredana Bertè su ‘Sei Bellissima’; Ana Mena con Rocco Hunt con medley energico e ritmato, Aka7even e Arisa omaggeranno Alex Baroni a 20 anni dalla morte cantando ‘Cambiare’; Dargen D’Amico ‘La bambola’ di Patty Pravo; Ditonellapiaga e Rettore hanno scelto ‘Nessuno mi può giudicare’ di Caterina Caselli. Elisa interpreta ‘What a feeling’ di Irene Cara, iconico brano dalla colonna sonora di ‘Flashdance’; Emma e Francesca Michielin insieme sul palco per intonare ‘Baby on more time’ di Britney Spears; Fabrizio Moro ha scelto ‘Uomini soli’ dei Pooh; Gianni Morandi si cimenta in un medley coinvolgente con Mousse T alla direzione dell’orchestra. Giusy Ferreri ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022)torna venerdì 4 febbraio con ladel festival dedicata a duetti e cover degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90. Achille Lauro con Loredana Bertè su ‘Sei Bellissima’; Ana Mena con Rocco Hunt con medley energico e ritmato, Aka7even e Arisa omaggeranno Alex Baroni a 20 anni dalla morte cantando ‘Cambiare’; Dargen D’Amico ‘La bambola’ di Patty Pravo; Ditopiaga e Rettore hanno scelto ‘Nessuno mi può giudicare’ di Caterina Caselli. Elisa interpreta ‘What a feeling’ di Irene Cara, iconico brano dalla colonna sonora di ‘Flashdance’; Emma e Francesca Michielin insieme sul palco per intonare ‘Baby on more time’ di Britney Spears; Fabrizio Moro ha scelto ‘Uomini soli’ dei Pooh; Gianni Morandi si cimenta in un medley coinvolgente con Mousse T alla direzione dell’orchestra. Giusy Ferreri ...

