Sofia Goggia torna sugli sci dopo l’infortunio: la colonna sonora è ‘Brividi’ (Di venerdì 4 febbraio 2022) Senza dubbio la canzone preferita di Sanremo di Sofia Goggia è ‘Brividi’ di Mahmood e Blanco. La prende come colonna sonora di un grande ritorno, a suon di record. Fatto di carattere, lacrime e tanta voglia di rivalsa. Nel giorno in cui l’Italia Team sfila a Pechino per aprire l’Olimpiade Invernale e Michela Moioli porta il Tricolore che lei doveva sventolare alla cerimonia di apertura, l’azzurra torna sugli sci. Lo mostra con segno di vittoria e con un sorriso accattivante che sfida il destino: “Anche io li ho (i brividi) e…oggi che sono tornata sugli sci non so esprimermi”. Si ispira al verso della canzone Sofia e lo usa per comunicare un momento importante, da condividere con i suoi tifosi. Il reel diffuso su ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 4 febbraio 2022) Senza dubbio la canzone preferita di Sanremo didi Mahmood e Blanco. La prende comedi un grande ritorno, a suon di record. Fatto di carattere, lacrime e tanta voglia di rivalsa. Nel giorno in cui l’Italia Team sfila a Pechino per aprire l’Olimpiade Invernale e Michela Moioli porta il Tricolore che lei doveva sventolare alla cerimonia di apertura, l’azzurrasci. Lo mostra con segno di vittoria e con un sorriso accattivante che sfida il destino: “Anche io li ho (i brividi) e…oggi che sonotasci non so esprimermi”. Si ispira al verso della canzonee lo usa per comunicare un momento importante, da condividere con i suoi tifosi. Il reel diffuso su ...

Advertising

LiaCapizzi : Siamo sempre noi, con orgoglio ????: caciaroni ('Ciao mamma') e non banali. Michela Moioli concentrata a far sventola… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - sportface2016 : +++#Olympics2022, #Malagò: 'Sofia #Goggia è pronta, sta tornando+++ #BeijingWinterOlympics - infoitsport : Via ai giochi di Pechino. La mappa delle stelle aspetta Sofia Goggia - infoitsport : Olimpiadi invernali, Sofia Goggia, la lettera delle Fiamme Gialle nel giorno della Cerimonia: 'Sei il nostro alfier… -