Saviano a Sanremo: più che antimafia, uno spot a se stesso (Di venerdì 4 febbraio 2022) La prima sera si sputtanano i “novax”. La seconda i “razzisti”. La terza i “mafiosi” e comunque gli indifferenti, i qualunquisti, quelli che un tempo si chiamavano maggioranza silenziosa per dire i fascisti dentro. Poi veniteci a dire che Sanremo non è propaganda. La tabella di marcia procede inesorabile, tutte le categorie invise alla sinistra, al Pd che comanda in Rai e al Festival, messe alla berlina senza tante storie anzi nei modi più volgari o patetici. Saviano, solita retorica insopportabile Poi, per stracciarsi le vesti, vien buono Checco Zalone, anche se non si capisce in cosa avrebbe peccato, forse per la nomea di destrorso, di sovranista, inviso alla sinistra piddina. Che c’entra Roberto Saviano con Sanremo? “Per portare coraggio” dice lui. Coraggio? Saviano, l’uomo che si fa il tampone da ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 4 febbraio 2022) La prima sera si sputtanano i “novax”. La seconda i “razzisti”. La terza i “mafiosi” e comunque gli indifferenti, i qualunquisti, quelli che un tempo si chiamavano maggioranza silenziosa per dire i fascisti dentro. Poi veniteci a dire chenon è propaganda. La tabella di marcia procede inesorabile, tutte le categorie invise alla sinistra, al Pd che comanda in Rai e al Festival, messe alla berlina senza tante storie anzi nei modi più volgari o patetici., solita retorica insopportabile Poi, per stracciarsi le vesti, vien buono Checco Zalone, anche se non si capisce in cosa avrebbe peccato, forse per la nomea di destrorso, di sovranista, inviso alla sinistra piddina. Che c’entra Robertocon? “Per portare coraggio” dice lui. Coraggio?, l’uomo che si fa il tampone da ...

