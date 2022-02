Sanremo su YouTube | la classifica dei video più visti con un unico assente

Leggi su biccy

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Festival dieleggerà il suo vincitore facendo una media dei voti della Sala Stampa, della Giuria Demoscopica e del Televoto. Ovviamente è possibile monitorare l’andamento dei gusti del pubblico visualizzando anche altre classifiche, sempre aggiornate. Da iTunes (ovvero i singoli più acquistati) a Spotify (quelli più ascoltati), passando per la rotazione radiofonica ed il mai dimenticatodove tutti gli artisti – ad eccezione di uno – hanno caricato il loroufficiale. Grande(presumo per una questione puramente anagrafica) è Massimo Ranieri che avrebbe deciso di non registrare nessunufficiale per la sua Lettera Di Là Dal Mare. Cosa che invece hanno fatto Gianni Morandi ed Iva Zanicchi che sono pure molto più grandi di lui. Tiè. Anche questa ...