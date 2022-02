Sanremo 2022, quarta serata – Giannetta fa il pieno di applausi, Morandi vince la gara cover e sorpassa Elisa nella classifica generale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Amadeus e Maria Chiara Giannetta - Sanremo 2022 (foto da RaiPlay) Il Festival di Sanremo 2022 arriva alla serata del venerdì, quest’anno dedicata alle cover. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston nel corso della quarta serata. Sanremo 2022: la diretta minuto per minuto della quarta serata 20.56: Su il sipario, giù dalla scala! Amadeus dà il via alla quarta serata: “Buonasera a tutti, al meraviglioso pubblico di Sanremo (…) L’applauso, lo sapete, lo chiedo subito per la colonna sonora ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Amadeus e Maria Chiara(foto da RaiPlay) Il Festival diarriva alladel venerdì, quest’anno dedicata alle. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston nel corso della: la diretta minuto per minuto della20.56: Su il sipario, giù dalla scala! Amadeus dà il via alla: “Buonasera a tutti, al meraviglioso pubblico di(…) L’applauso, lo sapete, lo chiedo subito per la colonna sonora ...

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - infoitcultura : Sanremo 2022, nella serata dei duetti Morandi batte tutti - infoitcultura : Sanremo 2022, Jovanotti: “Vedere Gianni sul podio è stato bellissimo” -