Sanremo 2022, Orietta Berti risponde a Malgioglio: «Non è vero che mi hai pagato 3700 euro d’albergo. Io so con chi ci sei andato». Cristiano la blocca: «Non dirlo, sennò succede uno scandalo» (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Vita in Diretta Non c’è due senza tre per Orietta Berti. Dopo la gaffe sul nome de La Rappresentante di Lista e l’anatema lanciato contro Blanco, la cantante ne ha fatto nuovamente un’altra al Festival di Sanremo 2022. Collegata con La Vita in Diretta, la donna ha lanciato una precisa insinuazione su Cristiano Malgioglio, negando di essere lei il motivo per cui ha speso 3700 euro in un lussuoso albergo americano. Il nuovo siparietto ha preso il via quando Alberto Matano ha ricordato ad Orietta che Cristiano intendeva restituirle 100 dollari, per averle sottratto una guepiere di pizzo rosa, domenica sera da Fabio Fazio. A quel punto, Malgioglio si è difeso: “Io ho pagato due ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Vita in Diretta Non c’è due senza tre per. Dopo la gaffe sul nome de La Rappresentante di Lista e l’anatema lanciato contro Blanco, la cantante ne ha fatto nuovamente un’altra al Festival di. Collegata con La Vita in Diretta, la donna ha lanciato una precisa insinuazione su, negando di essere lei il motivo per cui ha spesoin un lussuoso albergo americano. Il nuovo siparietto ha preso il via quando Alberto Matano ha ricordato adcheintendeva restituirle 100 dollari, per averle sottratto una guepiere di pizzo rosa, domenica sera da Fabio Fazio. A quel punto,si è difeso: “Io hodue ...

