Sanremo 2022 | Drusilla emoziona il Festival con l’elogio dell’unicità

(Adnkronos) – "Diversità non mi piace come parola. Mi piace unicità". Drusilla Foer firma la terza serata del Festival di Sanremo 2022 con un lungo e commosso monologo. "Per comprendere e accettare la propria unicità, bisogna capire come è composta e di cosa è fatta. Siamo fatti di cose belle: ambizioni, valori, convinzioni, talenti. Ma i talenti vanno allenati, seguiti. Le proprie convinzioni richiedono responsabilità, bisogna avere cura delle proprie forza. Immaginate quali dolori vanno affrontati, quale paure vanno esorcizzate, le fragilità vanno accudite", dice con la voce rotta dall'emozione. "Non è facile entrare in contatto con la propria unicità. Come si fa a tenere insieme tutte le cose che ci compongono? Si prendono per mano tutte le cose che ci abitano e si portano in alto, si sollevano insieme a noi ...

