Perché Ditonellapiaga ha scelto questo nome? Ecco la verità

(Di venerdì 4 febbraio 2022) La seconda serata del 72esimo Festival di Sanremo ha portato sul palco l’attesissima coppia-che-scoppia:ft. Rettore. Sulle note di Chimica, l’inedito duo si è piazzato terzo nella classifica parziale e settimo in quella completa (ancora provvisoria). Il progetto, che è un incontro generazionale tra un’icona della musica italiana e una stella nascente, sembra aver … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Levis_Of : Mia nonna che detesta il nome d’arte di Ditonellapiaga e: “Mi viene da dire Ditonella…” HO RISO TANTO, MA VOLEVO G… - WickedOfwest : RT @sonomarvin: Fabrizio Moro sopra Noemi, La rappresentante di lista e Ditonellapiaga e Rettore. Ecco perché sono dai carabinieri e vi sto… - dunvkirk : RT @fdrpzebra16: Dybala o Morata dal 1'? Zakaria titolare? Ana Mena o Ditonellapiaga? Alle 16 su Casa McKennie parleremo solo dell'ultima… - TheLaz97 : RT @fdrpzebra16: Dybala o Morata dal 1'? Zakaria titolare? Ana Mena o Ditonellapiaga? Alle 16 su Casa McKennie parleremo solo dell'ultima… - radiokisskiss : In DEDIKISS @AchilleIDOL con #marcoeraf :”Il mio personaggio dì Sanremo sono la RETTORE E DITONELLAPIAGA perché que… -

...in sala stampa si sono verificati casi di positività: un pro memoria del fatto che il ... Dargen D'Amico 'La bambola' di Patty Pravo;e Rettore hanno scelto 'Nessuno mi può ......Ana Mena con Rocco Hunt - 'Medley' Dargen D'Amico - 'La bambola' di Patty Pravoe ...tu' di Raffaella Carrà Yuman con Rita Marcotulli - "My way" di Frank Sinatra Emma svelaha ...