(Di venerdì 4 febbraio 2022) L'ha battuto la(11 - 8) nel, passando in testa alla classifica e segnando così la sua terza vittoria - dopo quelle contro Usa e Svizzera - in tre partite giocate. . 4 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Pechino: curling misto, l'Italia batte la Norvegia 11-8 - Eurosport_IT : Constantini boccia alla perfezione: l'Italia fa 3 su 3!! ???????? Ancora una grande prova della coppia azzurra nel cur… - impercezione : RT @Eurosport_IT: Constantini boccia alla perfezione: l'Italia fa 3 su 3!! ???????? Ancora una grande prova della coppia azzurra nel curling d… - impercezione : RT @Agenzia_Ansa: Pechino: curling misto, l'Italia batte la Norvegia 11-8 - leonzan75 : RT @Agenzia_Ansa: Pechino: curling misto, l'Italia batte la Norvegia 11-8 -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino curling

L'Italia ha battuto la Norvegia (11 - 8) nelmisto, passando in testa alla classifica e segnando così la sua terza vittoria - dopo quelle contro Usa e Svizzera - in tre partite giocate. . 4 febbraio 2022Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Italia - Norvegia 11 - 8 , match valido per il torneo didoppio misto alle Olimpiadi Invernali di2022.Bene, dovete sapere che un bel giorno a casa del cortinese Mariani, già azzurro del curling (5 titoli italiani) e valente allenatore, arriva una telefonata da molto lontano. Da Pechino. E dovete anche ...curling, freestyle, hockey su ghiaccio, pattinaggio di figura, pattinaggio velocità, salto con gli sci, sci alpino, sci nordico, short track, skeleton, slittino, snowboard. Pechino, con l ...