Pechino 2022 | una suggestiva cerimonia ha aperto le Olimpiadi Invernali

(Di venerdì 4 febbraio 2022) La Fiamma Olimpica è stata accesa nel braciere che domina lo stadio Bird’s Nest di, dando il via ufficiale alle gare dei Giochi. Sono stati la fondista Dinigeer Yilamujiang e il collega Zhao Jiamen, gli ultimi dei 1200 tedofori che hanno portato la Torcia negli ultimi tre giorni nelle aree coinvolte dalle. Lainaugurale si è svolta con 3.000 attori e figuranti ed è durata per circa 100 minuti, tra luci al lead e raggi laser. Sono stati 91 le squadre presenti. Gli atleti italiani, con mantella tricolore, hanno sfilato guidati dalla portabandiera Michela Moioli. L’atleta delle Samoa sfila a torso nudo, malgrado il gelo. Il Bird’s Nest della capitale, che aveva ospitato l’apertura delleestive di Tokyo 2008, prima dell’ingresso delle 91 ...

Olimpiadi invernali...La delegazione italiana ha sfilato per penultima e come è noto, la delegazione del Bel Paese è stata costretta a rinunciare a Sofia Goggia , scelta come portabandiera inizialmente, a causa dell'...A Pechino la cerimonia di apertura dei XXIV Giochi olimpici invernali. Nello stadio Bird’s Nest della capitale, che aveva ospitato l’apertura delle Olimpiadi estive di Tokyo 2008, prima dell’ingresso ...Parteciperanno ai Giochi di Pechino 2022 anche Arabia Saudita e Haiti, per un totale di 91 Nazioni rappresentate da 118 atleti guidata da Michela Moioli, campionessa in carica dello snowboard che ha ...