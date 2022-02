Parchi Archeologici, dalla Pisana risorse per Formia, Circeo, Sabaudia e Gaeta (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Valorizzare e tutelare il patrimonio archeologico e naturalistico della nostra regione che abbiamo avuto la fortuna di ereditare e che merita di essere conservato e reinterpretato in chiave innovativa per generare anche nuove forme di sviluppo economico-sostenibile. Da qui il mio Ordine del Giorno, che il Consiglio Regionale ha accolto positivamente, grazie al quale verranno accantonate le risorse per sostenere il Comune di Formia per l’istituzione del Parco archeologico naturale “Muro di Nerva” e i Comuni di San Felice Circeo e Sabaudia per l’istituzione del Parco archeologico della Grotta di Neanderthal e Villa di Domiziano. Allo stesso modo è stato proposta l’istituzione di altri due monumenti naturali nel Comune di Gaeta: il “Monte Conca” e il “Monte Moneta”. Così la Presidente della Commissione ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Valorizzare e tutelare il patrimonio archeologico e naturalistico della nostra regione che abbiamo avuto la fortuna di ereditare e che merita di essere conservato e reinterpretato in chiave innovativa per generare anche nuove forme di sviluppo economico-sostenibile. Da qui il mio Ordine del Giorno, che il Consiglio Regionale ha accolto positivamente, grazie al quale verranno accantonate leper sostenere il Comune diper l’istituzione del Parco archeologico naturale “Muro di Nerva” e i Comuni di San Feliceper l’istituzione del Parco archeologico della Grotta di Neanderthal e Villa di Domiziano. Allo stesso modo è stato proposta l’istituzione di altri due monumenti naturali nel Comune di: il “Monte Conca” e il “Monte Moneta”. Così la Presidente della Commissione ...

