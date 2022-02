Omicidio di Grumo Nevano, la madre del reo confesso: "Non è più mio figlio, è un mostro" (Di venerdì 4 febbraio 2022) Napoli, 4 febbraio 2022 " " Non è più mio figlio, è un mostro . Quello non voglio più vederlo. Sono vicina alla famiglia di Rosa ". Sono parole cariche di dolore quelle della proferite da Cristina ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Napoli, 4 febbraio 2022 " " Non è più mio, è un. Quello non voglio più vederlo. Sono vicina alla famiglia di Rosa ". Sono parole cariche di dolore quelle della proferite da Cristina ...

