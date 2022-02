Olimpiadi | Casse a Pechino come riserva

Advertising

Ieri a Pechino è emerso il caso Mattia. Escluso dalledi Pechino con relative polemiche, il discesista azzurro ha raggiunto con un aereo da Milano la sede dei Giochi Olimpici apparentemente senza motivo, ma la federazione ...invernali 2022, programma e orari tv di sabato 5 febbraioa Pechino come riserva Gli italiani in gara e gli orari tv 04.00, SCI ALPINO: terza prova discesa uomini " ...Ieri a Pechino è emerso il caso Mattia Casse. Escluso dalle Olimpiadi di Pechino con relative polemiche, il discesista azzurro ha raggiunto con un aereo da Milano la sede dei Giochi Olimpici ...Il suo collega Mattia Casse, che non era stato convocato tra i 7 uomini dello ... frequenza dei contatti stretti che stanno emergendo in queste prime giornate dell'Olimpiade".