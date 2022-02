Montez Ford | “Sogno di diventare WWE Champion e non smetterò di sognare”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Gli Street Profits (& Angelo Dawkins) sono uno dei top tag team della federazione di Vince McMahon da qualche anno a questa parte. Da tempo, però, si vocifera di un possibile loro split, con la WWE che considerebbeun potenziale main eventer. Una sua run in singolo potrebbe essere, dunque, solo una questione di tempo. Lo stessone ha parlato ospite del podcast di Booker T. “Lofin da bambino”ha parlato di una sua possibile run in singolo con il WWE Hall Of Famer Booker T che durante la sua carriera ha vissuto la transizione dall’essere parte di un tag team importante a divenire campione mondiale. Ecco le sue parole: “So che è una cosa di cui si parla, ma io sono concentrato sulla divisione ...