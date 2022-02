Monica Vitti, aperta la camera ardente in Campidoglio. Rose gialle per l'ultimo saluto (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 febbraio 2022 " È arrivato questa mattina in Campidoglio il feretro di Monica Vitti , ad accoglierlo i suoi familiari, il marito Roberto Russo e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri . Tante ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 febbraio 2022 " È arrivato questa mattina inil feretro di, ad accoglierlo i suoi familiari, il marito Roberto Russo e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri . Tante ...

