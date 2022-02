Meno bimbi e matrimoni per la pandemia. Porto Sant'Elpidio si conferma una città multiculturale

Advertising

Peppe07323223 : @Corriere Poverello, come si bimbi che non vogliono andare a scuola, gli viene la febbre sotto le date del processo… - SilviaZavagno : RT @valy_s: #Mainstream: ALLARME #Covid19 NEI BIMBI Prof. Resti (Meyer):MALATTIA È LIEVE, ovviamente meno nei fragili Ricoveri nei bimbi mo… - LucioMM1 : @CavazzaStefania @Tri_nity79 @Stef2021rm @docdrugztore Sì perché sono i fatti reali. Il COVID nn fa una sega ai ven… - diStasioStefano : RT @valy_s: #Mainstream: ALLARME #Covid19 NEI BIMBI Prof. Resti (Meyer):MALATTIA È LIEVE, ovviamente meno nei fragili Ricoveri nei bimbi mo… - zagreus39922475 : RT @valy_s: #Mainstream: ALLARME #Covid19 NEI BIMBI Prof. Resti (Meyer):MALATTIA È LIEVE, ovviamente meno nei fragili Ricoveri nei bimbi mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Meno bimbi

corriereadriatico.it

Non c'è la fuga da Porto Sant'Elpidio ma nasconobambini. Nel report del Comune sono registrati 21 senza tetto, più italiani che stranieri. Tra gli stranieri (14,7%) - dati Istat - ci sono 764 ...Chi resta in classe dovrà utilizzare le mascherine FFp2 mentre a nidi e infanzia, dove per inon c'è obbligo di dispositivi di protezione, ad usare le Ffp2 saranno solo i docenti. Per tutte le ...Se avesse dei bambini forse penserebbe meno agli iPhone e sarebbe più felice, ma non lo sa. Ciò che lo consuma in fondo è una sorta di accidia, di tedio, nel non riconoscere quanto ha. Il 'poco ricco' ...Gli impiccati sono meno di quelli pretesi, le fucilazioni senza processo dei ... sono luoghi di raccolta. A uomini, donne e bambini è garantita alimentazione controllata, assistenza sanitaria e scuola ...