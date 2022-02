LIVE Etoile de Bessèges 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Zoccarato secondo al km 73 sui 155 previsti (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15.03 Superata metà gara, adesso il percorso si presenta pianeggiante; le maggiori difficoltà arriveranno nei chilometri finali. 15.00 3’30” di vantaggio sugli inseguitori. 14.57 Al GPM Cote de Tharaux, km 73, troviamo in testa: 1 Jeremy Cabot (TotalEnergies)2 Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè) 3 Sebastian Schoenberger (B&BHotels-KTM) 14.54 Terminato anche l’altro GPM, vediamo i risultati. 14.51 Ci avviciniamo ai 70 km percorsi. 14.48 Non cambia il gap, +4’10” tra testa e gruppo. 14.45 Rifornimento per gli inseguitori, il ritardo è ancora consistente: Aujourd’hui, 3ème étape de l’@Etoile Besseges N’oubliez pas de prendre l’antenne à 14:45 sur @lequipe pour suivre la course pic.twitter.com/wbvTBKuIS1 — Team U Nantes Atlantique (@uc nantes atl) February 4, 2022 14.42 ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.03 Superata metà gara, adesso il percorso si presenta pianeggiante; le maggiori difficoltà arriveranno nei chilometri finali. 15.00 3’30” di vantaggio sugli inseguitori. 14.57 Al GPM Cote de Tharaux, km 73, troviamo in testa: 1 Jeremy Cabot (TotalEnergies)2 Samuele(Bardiani-CSF-Faizanè) 3 Sebastian Schoenberger (B&BHotels-KTM) 14.54 Terminato anche l’altro GPM, vediamo i risultati. 14.51 Ci avviciniamo ai 70 km percorsi. 14.48 Non cambia il gap, +4’10” tra testa e gruppo. 14.45 Rifornimento per gli inseguitori, il ritardo è ancora consistente: Aujourd’hui, 3ème étape de l’@Besseges N’oubliez pas de prendre l’antenne à 14:45 sur @lequipe pour suivre la course pic.twitter.com/wbvTBKuIS1 — Team U Nantes Atlantique (@uc nantes atl) February 4,14.42 ...

