Lady Gaga, la gioia per la nomination ai Bafta e la dedica per l’Italia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un’artista a tutto tondo, ma soprattutto una donna che sa cosa significano impegno, lavoro, gratitudine. Lady Gaga è l’emblema del successo: una voce – la sua – di quelle rare, ma anche la capacità di farsi portavoce di messaggi importanti, di essere per i suoi fan un esempio. E poi l’impegno, quello per arrivare. Dalla musica alla recitazione, dando prova di essere capace di passare da un ambito all’altro portandosi dietro un bagaglio importante: il suo talento. A riprova di questo è arrivata una nomination importante, quella ai Bafta (gli Oscar inglesi) per il ruolo di Patrizia Reggiani in House of Gucci. E a sottolieare la sua gratitudine è stato il messaggio che ha condiviso sui social in cui parla anche dell’Italia. Lady Gaga, il post su Instagram: le sue ... Leggi su dilei (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un’artista a tutto tondo, ma soprattutto una donna che sa cosa significano impegno, lavoro, gratitudine.è l’emblema del successo: una voce – la sua – di quelle rare, ma anche la capacità di farsi portavoce di messaggi importanti, di essere per i suoi fan un esempio. E poi l’impegno, quello per arrivare. Dalla musica alla recitazione, dando prova di essere capace di passare da un ambito all’altro portandosi dietro un bagaglio importante: il suo talento. A riprova di questo è arrivata unaimportante, quella ai(gli Oscar inglesi) per il ruolo di Patrizia Reggiani in House of Gucci. E a sottolieare la sua gratitudine è stato il messaggio che ha condiviso sui social in cui parla anche del, il post su Instagram: le sue ...

