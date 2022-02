Italiano | «Vlahovic? Una perdita importante ma non mi sento tradito Piatek e Cabral mi danno fiducia»

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro la Lazio. Per la prima volta commenta l’addio di, passato in bianconero. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Quali sono le nuove gerarchie in attacco dopo l’addio die l’arrivo di? “Sono entrambi due giocatori di livello assoluto. Sono due attaccanti puri.è un grande uomo d’area, Arthur gli piace anche venir fuori e legare il gioco. Alla fine in questo momento partono alla pari. Chi sta bene e chi è più veloce nel capire tutto ciò che chiediamo, è normale che possa avere più possibilità. Diamo tempo a entrambi, arrivano da un sistema diverso da un modo di giocare diverso. Con calma però non molta perché ...

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla viglia ... CENTRAVANTI – "Chi somiglia di più a Vlahovic? Più Cabral, perché gli piace uscire dall'area e legare ..."