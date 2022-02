In calo il tasso di mortalità per tumore in Europa: i risultati di uno studio tutto italiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) La ricerca per la lotta contro il cancro ha fatto passi da gigante: a confermarlo è uno studio dell’Università di Milano e di Bologna, in collaborazione con la fondazione Airc. Lo studio è stato pubblicato sull’ultimo numero di ‘Annals od Oncology‘ e potete trovarlo a questo link. Secondo i dati negli ultimi 30, in Europa, il tasso di mortalità si è ridotto sempre di più. Secondo Carlo La Vecchia, professore di statistica medica ed epidemiologia, a capo del gruppo di ricercatori, entro la fine del 2022 i decessi per tumore caleranno di un ulteriore 6% tra gli uomini e 4% per le donne. I dati riguarderanno i tipi di tumore più diffusi: seno, prostata, polmone, colon-retto, ovaio, utero, fegato, melanoma, pancreas e stomaco. LEGGI ANCHE => “La ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 4 febbraio 2022) La ricerca per la lotta contro il cancro ha fatto passi da gigante: a confermarlo è unodell’Università di Milano e di Bologna, in collaborazione con la fondazione Airc. Loè stato pubblicato sull’ultimo numero di ‘Annals od Oncology‘ e potete trovarlo a questo link. Secondo i dati negli ultimi 30, in, ildisi è ridotto sempre di più. Secondo Carlo La Vecchia, professore di statistica medica ed epidemiologia, a capo del gruppo di ricercatori, entro la fine del 2022 i decessi percaleranno di un ulteriore 6% tra gli uomini e 4% per le donne. I dati riguarderanno i tipi dipiù diffusi: seno, prostata, polmone, colon-retto, ovaio, utero, fegato, melanoma, pancreas e stomaco. LEGGI ANCHE => “La ...

