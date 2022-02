“Hai tante cose più di me” Sanremo 2022 | la battuta di Iva Zanicchi con Drusilla Foer finisce malissimo

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Immensa, un gigante come co-conduttrice della terza serata di. Dopo le prime due puntate, come abbiamo già detto, è una ventata d’aria fresca, di arte, simpatia, grazia. Il palco è suo, Amadeus sembra quasi farsi da parte quando c’è lei e nulla viene lasciato al caso. Scelta azzeccata stavolta per il direttore artistico che con Ornella Muti e Lorena Cesarini aveva fatto un po’ storcere il naso, c’è da dirlo, con il massimo rispetto possibile per entrambe. Poi arrivae tutto prende colore: è una gioia per la mente sentirla parlare. Un’ironia di classe, finissima, che sorprende e colpisce tutti, trasversalmente. Non è nemmeno passato inosservato il gesto che Michele Bravi ha dedicato a: “Sono felicissimo che sei qua, ...

Advertising

Dida_ti : @ferrarisergio4 Hai ragione Sergio...da troppo tempo #noncepiu modo di incontrarsi e salutarsi nel modo affettuoso… - quinas_o : RT @MarcoTosatti: Quanti Infarti fra i Calciatori! (+ 278%). Hai Visto Mai che Tante Volte il Siero… - Dory79898012 : RT @MarcoTosatti: Quanti Infarti fra i Calciatori! (+ 278%). Hai Visto Mai che Tante Volte il Siero… - Connessioni : RT @Connessioni: #Sanremo2022 È andata in modo leggermente diverso. #Zanicchi: “Quanto sei alta?” #Drusilla: “Parecchio!” Zanicchi : “Ma… - Covidioti : RT @MarcoTosatti: Quanti Infarti fra i Calciatori! (+ 278%). Hai Visto Mai che Tante Volte il Siero… -

Ultime Notizie dalla rete : Hai tante

Servizio Informazione Religiosa

... come le tappe che prendi sottogamba, che ti fanno perdere i campionati se nonmotivazione e ... Con Vlahovic può ritornare in cima? "Alla Juve mancanocose: un singolo non aiuta un gruppo se ...anche altre cose più di me', puntualizza Iva. 'cose. Sono colta', la chiude la Foer. Come si dice in questi casi: game, set, match. Il suo monologo, sulla nostra unicità da abbracciare '...«Siamo in tanti». “Corpi minori” ha un doppio significato ... Situazioni umilianti? «Tizi che, avendo unicamente bisogno di sesso, finivano e ti cacciavano senza una parola. O quello — come racconto ...