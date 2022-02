**Governo: Conte a P. Chigi da Draghi** (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Il leader del M5S Giuseppe Conte e' arrivato da pochi minuti a Palazzo Chigi per un incontro con il premier Mario Draghi. L'ex presidente del Consiglio dovrebbe rilasciare dichiarazioni alla stampa subito dopo l'incontro. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Il leader del M5S Giuseppee' arrivato da pochi minuti a Palazzoper un incontro con il premier Mario Draghi. L'ex presidente del Consiglio dovrebbe rilasciare dichiarazioni alla stampa subito dopo l'incontro.

Advertising

fattoquotidiano : Governo, Conte: “Serve patto per i cittadini, i ministri M5s portino avanti l’impegno. Serve scostamento di bilanci… - fattoquotidiano : Sui conti del Campidoglio, Roberto Gualtieri torna al passato. Il primo bilancio del nuovo sindaco dem – già minist… - Mov5Stelle : Altri 333mila lavoratori di oltre 7.500 aziende avranno accesso al Fondo nuove competenze, lo strumento di politica… - Petro1372 : RT @call_the_kernel: Il #PD: 'No all'instabilità'.......... Ah, strano. Quando c'era #Conte e in piena pandemia, nessuno se ne è fottuto ni… - bladistic : @TeresaBellanova Appena guarisci dall'ossessione per #Conte ricordati che sei vice ministro di questo governo. Poltronara -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Conte La Giornata Parlamentare del 4 febbraio 2022 La Lega, assicura Salvini, non è interessato ad alcun rimpasto di Governo: "Noi siamo al Governo per lavorare. Il Pd si occupi del Pd. Noi vogliamo costruire, lascio a Letta e Conte i ragionamenti ...

Un anno di Draghi al Governo, tra luci ed ombre ...di vita di questo governo è la lotta al covid. La gestione della pandemia sul piano delle percentuali di vaccinati non può che dirsi positiva, soprattutto rispetto agli sfaceli della coppia Conte - ...

Governo, incontro Draghi-Conte in mattinata Adnkronos Governo, incontro Draghi-Conte in mattinata A quanto apprende l'Adnkronos, in mattinata dovrebbe tenersi un incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il leader del M5S Giuseppe Conte. L'ex premier è atteso a minuti ...

Conte va da Draghi a Palazzo Chigi. Ed è pronto a sfidare Di Maio davanti agli iscritti M5s Dall'altra cercherà di pressare il capo del governo sull'agenda affinché le battaglie del Movimento trovino più spazio. Per Conte però c'è anche un fronte interno non da poco. E porta il nome di Luigi ...

La Lega, assicura Salvini, non è interessato ad alcun rimpasto di: "Noi siamo alper lavorare. Il Pd si occupi del Pd. Noi vogliamo costruire, lascio a Letta ei ragionamenti ......di vita di questoè la lotta al covid. La gestione della pandemia sul piano delle percentuali di vaccinati non può che dirsi positiva, soprattutto rispetto agli sfaceli della coppia- ...A quanto apprende l'Adnkronos, in mattinata dovrebbe tenersi un incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il leader del M5S Giuseppe Conte. L'ex premier è atteso a minuti ...Dall'altra cercherà di pressare il capo del governo sull'agenda affinché le battaglie del Movimento trovino più spazio. Per Conte però c'è anche un fronte interno non da poco. E porta il nome di Luigi ...