GfVip, Katia e Giucas beccati mentre si mettono d'accordo. Verranno squalificati?

Il Gf Vip, tra veterani e nuovi ingressi, continua a vele spiegate fino alla finale, annunciata per metà marzo 2022. Intanto, proprio tra i concorrenti che sono da più tempo nella casa, cominciano ad emergere delle strategie.

LEGGI ANCHE : — GF Vip, Delia provoca Katia e lei la bacia: il momento piccantissimo e inaspettato. La reazione di Manila quando lo ha visto

È il caso di Katia Ricciarelli e Giucas Casella che si sarebbero messi d'accordo. I due infatti sarebbero stati pizzicati dalle telecamere della casa a mettersi d'accordo sulle catene di salvataggio.

