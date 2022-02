Fisso Vodafone tutto incluso solo online a meno di 25€

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 4 febbraio 2022)puoi attivare ilcon fibra illimitata fino a 2.5 Gbps e chiamate senza limiti in offerta al costo di 24,90€ al mese (invece di 29,90€), la puoi attivare fino al 13 febbraio 2022. Se attivi, la fibra ottica per ilarriva a velocità di download fino a 2,5 Gbps, le chiamate sono incluse, l’attivazione è gratuita e non ci sono vincoli. La tariffa per tutti i nuovi clienti che passano all’operatore rosso per la rete della propria abitazione include anche il modem con Wi-Fi Optimizer. Puoi attivarla direttamente dal seguente tasto se già conosci la tariffa, altrimenti continua a leggere per tutti i dettagli. Attiva Fibrailiad sulillimitato e velocità di 2,5 Gbps a ...