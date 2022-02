Eurojackpot oggi | venerdì 04 febbraio 2022 | i numeri vincenti

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Estrazionedi04. Stasera, come ogni, torna il concorso della lotteria Europea ed ‘internazionale’, il gioco nato nel marzo 2012 che prevede l’estrazione di cinqueda una serie di 50, più dueaddizionali da una seconda serie di 10, i famosi “Euro”. Per partecipare al concorso è sufficiente scegliere 5tra 1 e 50, e 2 Eurotra 1 e 10. Si vince già indovinando 2ed 1 Euronumero, o un solo 1 numero principale e 2 Euro. Il giocoè attivo in 18 paesi: Italia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Islanda, ...

L'tienevenerdì 4 febbraio 2022 un nuovo concorso pronto a tenere sull'attenti milioni di appassionati sparsi per il nostro continente. A distanza di una settimana torna la lotteria più ...LA NUOVA ESTRAZIONE: A CACCIA DEL "5+2"! Con il concorso numero 5,inaugura4 febbraio il secondo mese del 2022. Torna ufficialmente la corsa al '5+2' che raduna ...EUROJACKPOT, OGGI LA NUOVA ESTRAZIONE: A CACCIA DEL “5+2”! Con il concorso numero 5, Eurojackpot inaugura oggi 4 febbraio il secondo mese del 2022. Torna ufficialmente la corsa al “5+2” che raduna ...Nuovo assalto all'Eurojackpot. Anche stasera, venerdì 4 febbraio, come tutte le settimane alle ore 20 appuntamento con la fortuna per il concorso europeo che mette in palio milioni di euro.