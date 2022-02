Draghi non crede alle minacce di Salvini, che pensa al 31 marzo (Di venerdì 4 febbraio 2022) A un certo punto l’espressione accigliata di Mario Draghi s’è come sciolta in un ghigno beffardo. È stato quando, a ridosso del Cdm di due giorni fa, s’è accorto che Massimo Garavaglia chiedeva di complicare ciò che giorni prima, e con insistenza, i leghisti avevano chiesto di semplificare. E cioè il riconoscimento della validità dei green pass e dei vaccini diversi da quelli italiani per gli stranieri che arrivano nel nostro paese: una misura indispensabile per riattivare il settore fieristico, per accogliere le giuste istanze di “riapertura” venute dal Carroccio. “Ce lo avete chiesto voi, e ora non vi sta più bene?”, si meravigliavano dallo staff del premier. Che, più serenamente, ha allargato le braccia: “Va bene, ho capito, andiamo avanti”. Ha capito, Draghi, che la minaccia leghista per ora è inconsistente. E il fatto che ieri ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 4 febbraio 2022) A un certo punto l’espressione accigliata di Marios’è come sciolta in un ghigno beffardo. È stato quando, a ridosso del Cdm di due giorni fa, s’è accorto che Massimo Garavaglia chiedeva di complicare ciò che giorni prima, e con insistenza, i leghisti avevano chiesto di semplificare. E cioè il riconoscimento della validità dei green pass e dei vaccini diversi da quelli italiani per gli stranieri che arrivano nel nostro paese: una misura indisbile per riattivare il settore fieristico, per accogliere le giuste istanze di “riapertura” venute dal Carroccio. “Ce lo avete chiesto voi, e ora non vi sta più bene?”, si meravigliavano dallo staff del premier. Che, più serenamente, ha allargato le braccia: “Va bene, ho capito, andiamo avanti”. Ha capito,, che la minaccia leghista per ora è inconsistente. E il fatto che ieri ...

