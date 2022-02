Crescita e uguaglianza le priorità di Mattarella:

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Presidente della Repubblica ha giurato ieri dando vita così al suo secondo mandato al Colle. Lunghi applausi, entusiasmo e commozione dall'aula di Montecitorio per il suo discorso in cui ha anche ...

Il Presidente della Repubblica ha giurato ieri dando vita così al suo secondo mandato al Colle. Lunghi applausi, entusiasmo e commozione dall'aula di Montecitorio per il suo discorso in cui ha anche ......cui la Repubblica si impegna a "rimuovere gli ostacoli" che ostacolano la libertà e l'... e ora proiettato a superarla, ponendo le basi di una nuova stagione disostenibile del ...Il Presidente della Repubblica ha giurato ieri dando vita così al suo secondo mandato al Colle. Lunghi applausi, entusiasmo e commozione dall'aula di Montecitorio per il suo discorso in cui ha anche ...all’uguaglianza intesa come tutela dei diritti fondamentali della persona e pari accessibilità a servizi e opportunità di crescita formativa e professionale. Dall’idea di un incubatore d’impresa che ...