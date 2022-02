Coppia si ritrova poi trova la figlia che è stata costretta a dare in adozione 50 anni fa (Di venerdì 4 febbraio 2022) Questa è una storia senza tempo nella quale la maggior parte di noi può rispecchiarsi: un ragazzo incontra una ragazza, si innamorano e creano una famiglia. Solo che nel caso di Karen e Dennis tutto ciò è avvenuto quando avevano solamente 15 anni. I loro genitori hanno fatto tutto il possibile per tenerli lontani. Dennis Vinar era un atleta molto popolare della scuola che si è innamorato della silenziosa ragazza che faceva parte della banda, Karen Lehmann. Tutti i giorni la accompagnava a casa a piedi e le portava il clarinetto. “Tutti i giorni la accompagnavo a casa a piedi dopo la scuola e così facendo perdevo gli allenamenti di football. Ma non me ne importava nulla del football, io volevo solo stare con Karen,” ha raccontato Dennis a Steve Harvey quando lui e Karen hanno partecipato al suo programma. In seguito, Karen è rimasta incinta e Dennis le ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 4 febbraio 2022) Questa è una storia senza tempo nella quale la maggior parte di noi può rispecchiarsi: un ragazzo incontra una ragazza, si innamorano e creano una famiglia. Solo che nel caso di Karen e Dennis tutto ciò è avvenuto quando avevano solamente 15. I loro genitori hanno fatto tutto il possibile per tenerli lontani. Dennis Vinar era un atleta molto popolare della scuola che si è innamorato della silenziosa ragazza che faceva parte della banda, Karen Lehmann. Tutti i giorni la accompagnava a casa a piedi e le portava il clarinetto. “Tutti i giorni la accompagnavo a casa a piedi dopo la scuola e così facendo perdevo gli allenamenti di football. Ma non me ne importava nulla del football, io volevo solo stare con Karen,” ha raccontato Dennis a Steve Harvey quando lui e Karen hanno partecipato al suo programma. In seguito, Karen è rimasta incinta e Dennis le ...

