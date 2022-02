Chi è il fidanzato di Maria Chiara Giannetta? Tutto sulla sua vita privata (Di venerdì 4 febbraio 2022) La quarta puntata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, in onda questa sera, vedrà come co-conduttrice al fianco di Amadeus la giovane attrice Maria Chiara Giannetta. Sarà la serata delle cover, con i concorrenti in gara affiancati da altri importanti artisti musicali. Nata a Foggia il 20 maggio 1992, Maria Chiara Giannetta è nota sopratTutto per i ruoli di Anna Olivieri nella celebre serie Don Matteo e Blanca Ferrando nella serie Blanca. Fin da giovanissima ha cominciato a recitare in teatro e all’età di 19 anni ha fatto il suo ingresso nel Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Con il personaggio di Anna in Don Matteo ha senza dubbio raggiunto l’apice della popolarità, ma Maria Chiara Giannetta ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 4 febbraio 2022) La quarta puntata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, in onda questa sera, vedrà come co-conduttrice al fianco di Amadeus la giovane attrice. Sarà la serata delle cover, con i concorrenti in gara affiancati da altri importanti artisti musicali. Nata a Foggia il 20 maggio 1992,è nota sopratper i ruoli di Anna Olivieri nella celebre serie Don Matteo e Blanca Ferrando nella serie Blanca. Fin da giovanissima ha cominciato a recitare in teatro e all’età di 19 anni ha fatto il suo ingresso nel Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Con il personaggio di Anna in Don Matteo ha senza dubbio raggiunto l’apice della popolarità, maha ...

