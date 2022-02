Brigate russe alla prova dell’Ucraina. Il live talk di Formiche con Marta Ottaviani (Di venerdì 4 febbraio 2022) Classe 1955, originario di Kazan, il generale Valerij Gerasimov è l’ombra strategica di Vladimir Putin. Non ha inventato una dottrina, ma un metodo di guerra non convenzionale che vede come strumenti principali internet, le nuove tecnologie e i social network. Una guerra occulta, che si combatte anche in tempo di pace e che ha, fra i suoi obiettivi, la manipolazione dell’opinione pubblica e l’uso dell’informazione come arma a largo spettro. Un metodo che in Ucraina può trovare conferma. In Brigate russe (Ledizioni), Marta Ottaviani, giornalista e scrittrice, illustra come Mosca sia riuscita a influenzare alcuni grandi conflitti e appuntamenti internazionali attraverso attacchi hacker ai danni di molti Paesi europei e legioni di troll al soldo del Cremlino, che operano per accrescere la popolarità di Putin e screditare ... Leggi su formiche (Di venerdì 4 febbraio 2022) Classe 1955, originario di Kazan, il generale Valerij Gerasimov è l’ombra strategica di Vladimir Putin. Non ha inventato una dottrina, ma un metodo di guerra non convenzionale che vede come strumenti principali internet, le nuove tecnologie e i social network. Una guerra occulta, che si combatte anche in tempo di pace e che ha, fra i suoi obiettivi, la manipolazione dell’opinione pubblica e l’uso dell’informazione come arma a largo spettro. Un metodo che in Ucraina può trovare conferma. In(Ledizioni),, giornalista e scrittrice, illustra come Mosca sia riuscita a influenzare alcuni grandi conflitti e appuntamenti internazionali attraverso attacchi hacker ai danni di molti Paesi europei e legioni di troll al soldo del Cremlino, che operano per accrescere la popolarità di Putin e screditare ...

Advertising

NessunLuogo24 : 2/2 Sono stati oggi con noi: Marta Ottaviani @martaottaviani, giornalista freelance scrive per @Avvenire_nei, il su… - maslarussa : RT @RadioRadicale: C'è chi usa le #fakenews e gli attacchi #hackers per fare la #guerra. Intervista a @martaottaviani sul suo libro 'Briga… - RadioRadicale : RT @RadioRadicale: C'è chi usa le #fakenews e gli attacchi #hackers per fare la #guerra. Intervista a @martaottaviani sul suo libro 'Briga… - Ro96689588 : RT @RadioRadicale: Come la #Russia di #Putin ha influenzato le ultime due elezioni #USA, il referendum sulla #Brexit e il conflitto in #Sah… - Ledizioni : RT @RadioRadicale: C'è chi usa le #fakenews e gli attacchi #hackers per fare la #guerra. Intervista a @martaottaviani sul suo libro 'Briga… -