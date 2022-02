Bayern Monaco, Coman: «Rinnovo? Devo restituire qualcosa al club» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Kingsley Coman ha spiegato il motivo per cui ha scelto di rinnovare il contratto con il Bayern Monaco: le sue parole Kingsley Coman lo scorso 12 gennaio ha rinnovato il contratto col Bayern Monaco fino al 2027. A Sport1, ha svelato il motivo che lo ha spinto a prolungare coi bavaresi. DICHIARAZIONI – «Ho tutto qui, non ho bisogno di guardare altrove. Il Bayern è una famiglia e quando ricevi così tanto, specie dopo l’intervento al cuore all’inizio della stagione, senti il bisogno di restituire qualcosa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Kingsleyha spiegato il motivo per cui ha scelto di rinnovare il contratto con il: le sue parole Kingsleylo scorso 12 gennaio ha rinnovato il contratto colfino al 2027. A Sport1, ha svelato il motivo che lo ha spinto a prolungare coi bavaresi. DICHIARAZIONI – «Ho tutto qui, non ho bisogno di guardare altrove. Ilè una famiglia e quando ricevi così tanto, specie dopo l’intervento al cuore all’inizio della stagione, senti il bisogno di». L'articolo proviene da Calcio News 24.

