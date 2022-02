Baia, la città sommersa protagonista di Art Night su Rai5 con il doc di Marcello Adamo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Napoli, la città che nella sua cultura e nella sua arte ha unito bellezza e dolore, e ne ha creato qualcosa di unico, è la protagonista dell’appuntamento con “Art Night” in onda questa sera alle 21.15 su Rai5. Si comincia dal passato con il doc “Baia. La città sommersa“, un viaggio alla scoperta di Baia, centro della “dolce vita” del mondo antico – oggi sommerso nel golfo di Pozzuoli – attraverso un esclusivo accesso alla campagna di restauri subacquei. Il documentario, scritto e diretto da Marcello Adamo con la collaborazione ai testi di Andrea Branchi, prodotto da Ga&A Productions e Filmare Entertainment in collaborazione con Rai Cultura, è realizzato grazie alla sinergia con l’Istituto Centrale per il Restauro, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Napoli, lache nella sua cultura e nella sua arte ha unito bellezza e dolore, e ne ha creato qualcosa di unico, è ladell’appuntamento con “Art” in onda questa sera alle 21.15 su. Si comincia dal passato con il doc “. La“, un viaggio alla scoperta di, centro della “dolce vita” del mondo antico – oggi sommerso nel golfo di Pozzuoli – attraverso un esclusivo accesso alla campagna di restauri subacquei. Il documentario, scritto e diretto dacon la collaborazione ai testi di Andrea Branchi, prodotto da Ga&A Productions e Filmare Entertainment in collaborazione con Rai Cultura, è realizzato grazie alla sinergia con l’Istituto Centrale per il Restauro, ...

