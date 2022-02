Antonio Medugno preso in giro dalle ragazze del GF Vip: “Modifica le foto su Instagram, è brutto dal vivo, è un C” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ieri notte Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno litigato. Lui ha detto di aver provato ad uscire (cercando anche di aprire due porte) e lei l’ha accusato di voler andare con Delia Duran. Mentre l’ex tronista cercava di spiegare a Soleil Sorge com’era andata la lite con il compagno, lui è sbottato ed ha iniziato a dire di voler smascherare Sophie e ‘le sue amiche’. Secondo Basciano infatti alcune ragazze della casa del GF Vip avrebbero preso in giro Antonio Medugno dandogli del ‘brutto’ che photoshoppa le sue foto sui social. “Ora anche io le smaschero. Sophie e le altre due in camera sotto le coperte dicono cattiverie su uno dei nuovi ragazzi arrivati. Hanno detto ‘oddio in foto e in video è bellissimo sembra un dio greco e dal ... Leggi su biccy (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ieri notte Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno litigato. Lui ha detto di aver provato ad uscire (cercando anche di aprire due porte) e lei l’ha accusato di voler andare con Delia Duran. Mentre l’ex tronista cercava di spiegare a Soleil Sorge com’era andata la lite con il compagno, lui è sbottato ed ha iniziato a dire di voler smascherare Sophie e ‘le sue amiche’. Secondo Basciano infatti alcunedella casa del GF Vip avrebberoindandogli del ‘’ che photoshoppa le suesui social. “Ora anche io le smaschero. Sophie e le altre due in camera sotto le coperte dicono cattiverie su uno dei nuovi ragazzi arrivati. Hanno detto ‘oddio ine in video è bellissimo sembra un dio greco e dal ...

Advertising

BITCHYXit : RT @BITCHYFit: Antonio Medugno preso in giro dalle ragazze del GF Vip: “Modifica le foto su Instagram, è brutto dal vivo, è un C” https://t… - BITCHYFit : Antonio Medugno preso in giro dalle ragazze del GF Vip: “Modifica le foto su Instagram, è brutto dal vivo, è un C”… - supermalaxx : Antonio Fuortes Medugno #gfvip - basciagonistan : RT @polliannee: Medugno si sta scavando la fossa da solo. Ale ha difeso Sophie in quel modo con Delia figurati se viene a sapere tutte ques… - lorisz841 : RT @polliannee: Medugno si sta scavando la fossa da solo. Ale ha difeso Sophie in quel modo con Delia figurati se viene a sapere tutte ques… -