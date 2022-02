Amici | Natalia Titova | il motivo dietro il suo addio

Advertising

IsaeChia : Natalia Titova spiega perché ha lasciato #Amici e fa una critica alla trasmissione - ParliamoDiNews : Natalia Titova spiega perché ha lasciato Amici e fa una critica al talent #natalia #titova #spiega #perché… - zazoomblog : Natalia Titova “Non mi sentivo più a mio agio”: perché l’ex insegnante di Amici ha lasciato il programma - #Natalia… - zazoomblog : Natalia Titova rivela senza mezzi termini perché ha lasciato Amici: “Non mi sentivo …” - #Natalia #Titova #rivela… - ParliamoDiNews : Natalia Titova attacca Amici: `Ecco perché sono andata via` #natalia #titova #attacca #amici #perché #andata -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Natalia

Titova: l'addio aTitova ha deciso di dire addio a Maria De Filippi e, per la prima volta, ha confessato perché avrebbe deciso di abbandonare il suo post nel famoso format tv. '...Per Lolita sorprendere il marito tra le braccia di(Astrid Janer) è stato un duro colpo, ... In realtà, convinto daglia guardare avanti, medita di trasferirsi in Austria dove vive il ...A due anni di distanza dal suo addio ad Amici, Natalia Titova ha deciso di spiegare il motivo dietro tale decisione. In una recente intervista la ballerina ha infatti deciso di svelare il motivo che l ...Dal 2015 al 2020, Natalia Titova è stata una delle professoresse di Amici, il fortunatissimo talent-show di Maria De Filippi giunto alla sua ventunesima edizione. Senza troppi clamori ...