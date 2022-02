Alta Velocità Napoli–Bari | il sindaco di Telese | “Saremo vicini ai nostri cittadini”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTerme (Bn) – Da qualche giorno alcunihanno realizzato che i lavori della lineaCapacità Napoli – Bari riguardano anche la città diTerme. E’ come se improvvisamente si fossero svegliati e avessero capito quanto grande è l’impatto che tale opera avrà (e già sta avendo) sul territorio telesino e sul futuro di questa comunità. E’ bene chiarire subito due cose: la prima è che questa Amministrazione si è insediata quando tutto era stato già deciso (dalla precedente amministrazione), troppo tardi per poter tentare di ottenere anche qualche semplice correttivo; la seconda è che non siamo assolutamente contrari a progetti in grado di migliorare le nostre vite, come quello che consentirà la velocizzazione del collegamento ...