Addio a Bob Wall, l’avversario di Bruce Will nei suoi film. Esordì con “L’urlo di Chen terrorizza l’Occidente” (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’attore statunitense Robert ‘Bob’ Wall, carismatico esperto di arti marziali e stuntman noto per aver combattuto contro Bruce Lee in tre film, è morto a Los Angeles all’età di 82 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua famiglia a “The Hollywood Reporter”. Cintura nera di 9° grado di karate, Wall si è allenato per anni accanto al suo buon amico Chuck Norris; si sono incontrati per la prima volta a metà degli anni ’60 e sono stati anche soci in affari in una palestra di karate. L’esordio di Wall al cinema avvenne proprio con Norris: entrambi apparvero nel film “L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente” (1972), uno dei titoli più popolari di Bruce Lee. Wall ha recitato ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’attore statunitense Robert ‘Bob’, carismatico esperto di arti marziali e stuntman noto per aver combattuto controLee in tre, è morto a Los Angeles all’età di 82 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua famiglia a “The Hollywood Reporter”. Cintura nera di 9° grado di karate,si è allenato per anni accanto al suo buon amico Chuck Norris; si sono incontrati per la prima volta a metà degli anni ’60 e sono stati anche soci in affari in una palestra di karate. L’esordio dial cinema avvenne proprio con Norris: entrambi apparvero neldianche” (1972), uno dei titoli più popolari diLee.ha recitato ...

Addio a Bob Wall, l'avversario di Bruce Will nei suoi film. Esordì con "L'urlo di Chen terrorizza... Il Secolo d'Italia

